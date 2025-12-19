viernes, diciembre 19, 2025
Misiones presentó avances en el cuidado de bosques nativos y reducción histórica de la deforestación

Por: Mara Luft
Misiones presentó importantes avances en el monitoreo y gestión de sus bosques nativos durante el evento “Monitoreo y Gestión de los Bosques Nativos”, que se realizó este viernes en el Museo Regional Aníbal Camba de Posadas. La jornada tuvo como objetivo fortalecer la transparencia en el manejo de la información ambiental, mostrar datos actualizados y delinear estrategias clave para la conservación de la Selva Misionera.

Según los resultados del último monitoreo, la provincia logró una reducción sostenida de la deforestación durante 2025, con un descenso del 18% respecto del promedio histórico. Durante el encuentro también se presentaron herramientas tecnológicas que respaldan el sistema de información ambiental y las principales líneas de acción para los próximos años.

El evento convocó a instituciones, organizaciones, referentes técnicos, actores territoriales y ciudadanos comprometidos con la protección de los recursos naturales de Misiones. Se desarrollaron exposiciones técnicas e institucionales que permitieron compartir avances, resultados y proyecciones vinculadas al manejo del bosque nativo.

El ministro de Ecología, Martín Recamán, realizó un balance de las acciones de 2025 y presentó la hoja de ruta, políticas y programas prioritarios que el Ministerio impulsará durante 2026. Por su parte, Lucas Russo, subsecretario de Ordenamiento Territorial, expuso sobre el Observatorio Ambiental de Datos, un espacio técnico que centraliza y procesa información estratégica para la gestión ambiental de la provincia.

Verónica Centurión, directora general de Sistemas de Información Geográfica de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, presentó el Informe de Monitoreo del Bosque Nativo de Misiones 2025, detallando la metodología utilizada, los resultados, mapas y tendencias vinculadas a la dinámica del bosque.

Entre los participantes estuvieron el ministro de Turismo, José María Arrúa; el intendente de Garuhapé, Gerardo Schmied; el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; Milton Morán, director general de Bosques Nativos; representantes del sector maderero; organizaciones ambientales; integrantes del Cuerpo de Guardaparques y fuerzas de seguridad, consolidando el encuentro como un espacio clave para impulsar políticas de conservación más integrales y eficientes.

El evento reforzó el compromiso de Misiones con una gestión ambiental basada en evidencia técnica, promoviendo el uso sostenible de los bosques nativos y la protección de la biodiversidad en la región.

