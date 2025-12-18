Navidad sustentable: regalos, decoración y comida que cuidan el ambiente

Las fiestas de fin de año son un momento de alegría y celebración, pero también de picos de consumo y generación de residuos que saturan el planeta. Desde la decoración plástica hasta el exceso de envoltorios y el despilfarro de comida, el impacto de una Navidad tradicional es enorme.

Celebrar de manera sostenible no significa renunciar a la magia, sino poner el foco en decisiones conscientes: priorizar regalos duraderos, minimizar la huella ambiental y reducir desperdicios.

Regalos con propósito

El regalo debe reflejar nuestros valores, ser duradero, necesario o experiencial. Elegir productos artesanales o locales, experiencias, o artículos de cuidado personal con bajo impacto ambiental ayuda a disminuir residuos y a apoyar la economía local.

Evitar los «fast gifts» y los plásticos de baja calidad es clave. Los juguetes y artículos desechables son una de las mayores fuentes de residuos post-navideños. Si se usan plásticos, conviene que sean reciclables o de alta durabilidad.

Decoración simple y sin desperdicio

Reemplazar el plástico y el glitter por materiales naturales como piñas, ramas secas, rodajas de naranja o adornos caseros reduce la contaminación. Las luces LED consumen hasta un 80% menos de energía que las incandescentes tradicionales.

Hacer tus propios adornos utilizando lo que ya tenés en casa permite crear decoraciones elegantes, compostables y con valor sentimental. Los árboles pueden ser naturales de cultivos sostenibles, alquilados o incluso DIY con libros, ramas secas o cartón reutilizado.

Envoltorios y tarjetas

Evitar el papel metalizado o plastificado y las cintas plásticas. Optar por papel reciclado, kraft o de diario decorado con cordones de yute y sellos, y usar etiquetas reutilizables, ayuda a reducir residuos significativamente. La técnica japonesa Furoshiki, que utiliza pañuelos o telas reutilizables, es una alternativa elegante y sostenible para envolver regalos.

Mesa y comida: reducir el desperdicio alimentario

Planificar la cantidad de comida según el número de personas y priorizar alimentos frescos, de estación y locales disminuye la huella ambiental. Los restos de comida deben ir al compost, ya sea domiciliario o a puntos de acopio comunitarios, o reutilizarse en preparaciones posteriores.

Una Navidad sostenible permite empezar el año con hábitos conscientes, donde cada elección —desde los regalos hasta la comida y la decoración— contribuye a reducir el impacto ambiental y a reforzar valores de consumo responsable.

Tal vez te interese leer: https://valorambiental.com.ar/costo-ambiental-de-la-navidad/