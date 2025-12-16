Ecología cerró el año con la última jornada de las campañas “Yo Freno Por La Fauna” y “No Me Quemés” en el norte de Misiones

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones desarrolló este viernes nuevas acciones en el marco de dos campañas ambientales estratégicas para la provincia, “Yo Freno Por La Fauna” y “No Me Quemés”. Ambas iniciativas abordan problemáticas críticas como los atropellamientos de fauna silvestre y los incendios forestales, consolidando una política de Estado orientada a la protección del patrimonio natural misionero.

Durante la mañana, la campaña “Yo Freno Por La Fauna” se llevó adelante sobre la Ruta Provincial Nº 19, en la localidad de Wanda, con el acompañamiento del subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, guardaparques del Parque Provincial Urugua-í y personal del municipio, y de manera simultánea en el destacamento Uruzú del mismo parque. En este último punto, además de las tareas de concientización vial, se avanzó en la pintura de un mural en la torre de avistaje de aves, una obra alusiva a la fauna autóctona que busca reforzar el mensaje de preservación en un área clave para la biodiversidad.

Estas actividades de concientización son parte de un esfuerzo constante por reducir los atropellamientos de animales silvestres en rutas provinciales. La presencia de guardaparques y personal capacitado permite no solo informar a los conductores sobre la importancia de la velocidad moderada en zonas de alto tránsito de fauna, sino también acercar recomendaciones sobre cómo actuar frente a encuentros inesperados con especies autóctonas. El mural pintado en la torre de avistaje cumple un doble objetivo, ya que funciona como elemento educativo y artístico, generando un vínculo entre la población local y el entorno natural.

Por la tarde, y en el marco de la campaña provincial “No Me Quemés”, el Ministerio llevó a cabo actividades de sensibilización en la avenida Los Pioneros y Jauregui de Comandante Andresito, junto a personal municipal, Bomberos Voluntarios y guardaparques de RUM Cabure-í. Estas acciones se centraron en promover buenas prácticas y recordar las medidas esenciales para prevenir incendios forestales y rurales, especialmente ante la llegada del verano, cuando las altas temperaturas y la baja humedad incrementan significativamente el riesgo de focos ígneos.

El trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado provincial y los municipios evidencia la importancia de articular esfuerzos para proteger los ecosistemas de Misiones. La participación de Bomberos Voluntarios y guardaparques permite combinar la prevención con la respuesta rápida frente a posibles incendios, garantizando la seguridad de la población y la conservación de la flora y fauna local. La sensibilización dirigida a la comunidad incluye información sobre la prohibición de quemas al aire libre, la necesidad de limpiar terrenos sin recurrir al fuego y la alerta temprana frente a cualquier indicio de humo.

Las campañas “Yo Freno Por La Fauna” y “No Me Quemés” se desarrollan en paralelo en distintos puntos de Misiones, reforzando el compromiso sostenido del Estado provincial con la conservación, la educación ambiental y la reducción de riesgos en el territorio. Además, estas acciones representan un ejemplo de cómo la planificación y la comunicación efectiva pueden generar conciencia en la ciudadanía sobre problemáticas que afectan tanto al medio ambiente como a la seguridad de las personas.

El subtítulo de la campaña “Yo Freno Por La Fauna” refleja un mensaje claro y directo: la protección de la fauna no depende únicamente de la acción de los guardaparques, sino también de la responsabilidad de cada conductor. La educación vial aplicada al contexto ambiental busca que los misioneros comprendan que su comportamiento en la ruta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de especies nativas. Por otro lado, la campaña “No Me Quemés” aborda un problema estacional recurrente, ya que durante el verano los incendios forestales se vuelven más frecuentes y peligrosos. La prevención y la información son herramientas fundamentales para disminuir el impacto ambiental y proteger la biodiversidad de la provincia.

El enfoque de estas campañas combina acciones de concientización directa con estrategias visuales y participativas. Por ejemplo, la pintura del mural en la torre de avistaje de aves no solo embellece el espacio, sino que también funciona como recordatorio constante de la necesidad de proteger la fauna. Asimismo, la presencia de personal capacitado en las rutas y en los espacios públicos permite responder dudas, brindar recomendaciones y generar un vínculo de confianza entre la población y los organismos encargados de la conservación.

La articulación entre el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, los municipios, los guardaparques y los Bomberos Voluntarios asegura que las campañas tengan un alcance más amplio y efectivo. Esta colaboración interinstitucional permite cubrir distintos aspectos de la problemática ambiental, desde la educación y la sensibilización hasta la prevención y la intervención directa en situaciones de riesgo. De esta manera, se consolidan políticas públicas orientadas a la protección del patrimonio natural y a la promoción de un desarrollo sostenible en Misiones.

El contexto de riesgo en el que se desarrollan estas campañas requiere una atención especial. Los atropellamientos de fauna silvestre son un problema creciente en zonas donde la expansión de la infraestructura vial se superpone con hábitats naturales. Los incendios forestales, por su parte, amenazan tanto a la biodiversidad como a las comunidades locales, generando pérdidas económicas y sociales significativas. Frente a estos desafíos, las campañas provinciales representan una estrategia integral que combina prevención, educación y participación ciudadana.

Es relevante destacar que la política ambiental de Misiones no se limita a acciones aisladas, sino que se enmarca dentro de un plan más amplio de conservación y desarrollo sostenible. La implementación de campañas como “Yo Freno Por La Fauna” y “No Me Quemés” responde a la necesidad de concientizar a la población sobre la importancia de cuidar los recursos naturales y de reducir los riesgos asociados a actividades humanas. Además, estas iniciativas fomentan la participación activa de la ciudadanía, generando un sentido de responsabilidad compartida en la protección del medio ambiente.

El impacto de estas campañas se potencia mediante la comunicación efectiva y la visibilidad de las acciones. La difusión de información a través de medios locales, redes sociales y actividades presenciales permite que los mensajes lleguen a distintos sectores de la población. La combinación de acciones directas en el territorio con estrategias de comunicación asegura que la educación ambiental tenga un alcance más amplio y sostenido en el tiempo.

Asimismo, la involucración de diferentes actores sociales y gubernamentales fortalece la implementación de las campañas. La presencia de autoridades, personal técnico y voluntarios en los puntos estratégicos permite abordar de manera integral los problemas ambientales, ofreciendo información, asesoramiento y soporte en la prevención de riesgos. Esta coordinación garantiza que las acciones sean efectivas y contribuyan a la protección del patrimonio natural de Misiones.

El trabajo en la Ruta Provincial Nº 19 y en la localidad de Wanda, así como en la avenida Los Pioneros y Jauregui de Comandante Andresito, evidencia que las campañas buscan abarcar distintos contextos y necesidades. Mientras que en algunas zonas la prioridad es la reducción de atropellamientos de fauna, en otras la prevención de incendios forestales constituye el foco principal. Esta estrategia diferenciada permite adaptar las acciones a las características de cada territorio, maximizando los resultados y el impacto de las iniciativas.

Las campañas también cumplen una función educativa clave. A través de actividades participativas, como la pintura del mural y las charlas informativas, se promueve la comprensión de la importancia de la fauna autóctona y la necesidad de proteger los ecosistemas locales. De esta manera, la ciudadanía no solo recibe información sobre los riesgos y las medidas preventivas, sino que también desarrolla un vínculo emocional con el entorno natural, lo que favorece cambios de comportamiento sostenibles en el tiempo.

En el caso de los incendios forestales, la educación ambiental incluye la difusión de buenas prácticas, como evitar el uso del fuego para limpiar terrenos, mantener cortafuegos en zonas rurales y alertar a las autoridades ante cualquier indicio de incendio. Estas medidas, combinadas con la intervención de Bomberos Voluntarios y guardaparques, contribuyen a reducir significativamente los riesgos y a proteger tanto la biodiversidad como la seguridad de las comunidades locales.

Por otra parte, la campaña “Yo Freno Por La Fauna” subraya la importancia de la movilidad responsable en zonas de alta presencia de fauna. La educación vial aplicada al cuidado del medio ambiente busca que los conductores tomen conciencia sobre la vulnerabilidad de las especies y actúen con precaución, especialmente en rutas que atraviesan áreas naturales protegidas. Este enfoque integral permite abordar los problemas ambientales desde múltiples perspectivas, combinando prevención, educación y participación ciudadana.

Tal vez te interese leer: https://valorambiental.com.ar/2025-calor-cambio-climatico/