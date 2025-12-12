El año 2025 se posiciona entre los más cálidos de la historia y evidencia extremos climáticos globales

El año 2025 se encamina a establecer un nuevo récord de temperatura a nivel mundial y ya se posiciona como el segundo más cálido desde que existen registros meteorológicos. Según datos del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), entre enero y noviembre la temperatura media del aire en superficie estuvo 0,60 ºC por encima de la media registrada entre 1991 y 2020, lo que equivale a 1,48 ºC por encima de los niveles preindustriales (1850-1900). Estas anomalías son idénticas a las registradas en 2023, actualmente el segundo año más cálido documentado, y los pronósticos indican que 2025 podría incluso alcanzar un récord histórico. En caso de no superar esa marca, se ubicaría igualmente entre los tres años más cálidos, solo por detrás de 2024.

El mes de noviembre de 2025 registró temperaturas extremas, especialmente en regiones polares. La temperatura media global del aire en superficie alcanzó los 14,02 ºC, lo que representa 0,65 ºC por encima del promedio para ese mes. Las anomalías más pronunciadas se observaron en el norte de Canadá, el océano Ártico y la Antártida, mientras que Europa presentó un promedio de 5,74 ºC, es decir, 1,38 ºC por encima de la media, posicionándose como el quinto noviembre más cálido del continente.

Dentro de Europa, las temperaturas fueron superiores a lo habitual en Europa oriental, Rusia, los Balcanes y Turquía, mientras que en el noreste de Canadá, el archipiélago canadiense, Estados Unidos, el océano Ártico y la Antártida Oriental también se registraron valores más elevados que la media. Por el contrario, se observaron temperaturas inferiores a la media en el norte de Suecia y Finlandia, Islandia y partes del norte de Italia, así como en el norte de Siberia, donde se produjeron pronunciadas anomalías negativas.

Los científicos advierten sobre el umbral de 1,5 ºC respecto de los niveles preindustriales. En noviembre, las temperaturas globales estuvieron 1,54 ºC por encima de dichos niveles y la media de los años 2023-2025 se encamina a superar por primera vez el límite de 1,5 ºC. Este registro refleja la aceleración del cambio climático y subraya la necesidad de reducir de manera rápida las emisiones de gases de efecto invernadero para mitigar el aumento de las temperaturas en el futuro.

La temperatura media de la superficie del mar dentro de las coordenadas 60°S-60°N alcanzó en noviembre los 20,42 ºC, el cuarto valor más alto registrado para el mes, apenas 0,29 ºC por debajo del récord de 2023.

Además de las temperaturas elevadas, noviembre presentó extremos climáticos significativos en términos de precipitaciones y sequías. En Europa, el mes fue más lluvioso de lo habitual en Reino Unido, Irlanda, Portugal, España, el noroeste de Rusia y gran parte de los Balcanes, con precipitaciones especialmente intensas en Albania y Grecia. En contraste, se registraron condiciones más secas de lo normal en Islandia, el sur de España, el norte de Italia, el centro de Alemania y Suecia. Las alertas por sequía continuaron en el sureste de Europa, en particular en el suroeste de Rusia, Ucrania y Turquía.

Fuera de Europa, más de 1100 personas perdieron la vida en el sur y sureste de Asia debido a precipitaciones torrenciales e inundaciones provocadas por ciclones tropicales y lluvias monzónicas. Al mismo tiempo, el norte de México, el sureste de Estados Unidos, gran parte de Asia occidental y central, y el sur de Brasil registraron condiciones más secas de lo habitual, evidenciando los extremos climáticos que caracterizaron el mes y reflejando un patrón de variabilidad global creciente que pone de relieve la vulnerabilidad de distintas regiones frente al cambio climático.

El registro de 2025 confirma la tendencia de calentamiento global y la creciente frecuencia de eventos climáticos extremos, lo que resalta la urgencia de políticas de mitigación y adaptación a nivel mundial, así como la importancia de monitorear de manera constante la evolución de las temperaturas y sus impactos sobre los ecosistemas.

Tal vez te interese leer: https://valorambiental.com.ar/misiones-sistema-alerta-temprana-incendios/