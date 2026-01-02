El CONICET actualizó el mapa de calidad de vida en Argentina

Recientemente, el CONICET actualizó el Índice de Calidad de Vida (ICV), una herramienta que mide el bienestar de la población argentina y permite analizar su evolución durante la última década.

Se trata de un mapa interactivo desarrollado por científicos del CONICET y la UNICEN, a cargo del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS, CONICET-UNCPBA). Desde hace más de dos décadas, estos especialistas estudian la calidad de vida desde una perspectiva geográfica, con el objetivo de comprender las desigualdades territoriales del país.

En esta nueva actualización, el índice incorporó los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. De este modo, el sistema pasó a contar con información de más de 70 mil radios censales que abarcan la totalidad del territorio nacional.

El nuevo mapa de calidad de vida presenta un mayor nivel de detalle, ya que posee un 38 por ciento más de unidades de información geográfica en comparación con la versión de 2012. Gracias a esta ampliación, es posible realizar una medición más precisa del bienestar en las distintas zonas del país.

Además, la herramienta es de libre acceso y facilita la comparación del nivel de calidad de vida entre los radios censales. El desarrollo contó con la colaboración de especialistas del Instituto Superior de Ingeniería de Software Tandil (ISISTAN, CONICET-UNCPBA), lo que permitió que los usuarios puedan alternar fácilmente entre los mapas correspondientes a 2010 y los nuevos datos de 2022. Esta funcionalidad convierte al sistema en un insumo clave para el análisis y la toma de decisiones en materia de políticas públicas.

En cuanto a las novedades, Guillermo Velázquez, investigador del CONICET en el IGEHCS y uno de los responsables del proyecto, destacó la incorporación de indicadores ambientales más complejos. «En 2010 fue posible acceder a microdatos sobre inundabilidad, villas miseria y basurales. En cambio, para el año 2022 incorporamos información sobre una serie de problemas ambientales más complejos», explicó el especialista.

Entre los nuevos indicadores se incluyen el uso de plaguicidas en la agricultura, la participación de la industria y la minería en el producto bruto, distintos tipos de contaminación, el ruido y el congestionamiento, así como las localizaciones peligrosas. Asimismo, el índice integró la tasa de hechos delictivos y homicidios cada diez mil habitantes.

La ampliación de estas variables permite una evaluación más integral del bienestar poblacional, ya que el ICV combina indicadores socioeconómicos y ambientales. Esta mirada integral ofrece una representación más completa de la realidad argentina en sus diversas regiones.

Por último, el acceso gratuito a la información actualizada facilita su consulta por parte de investigadores, funcionarios y ciudadanos. La incorporación de los datos del Censo 2022 garantiza que el índice refleje de manera más precisa la situación actual del país y consolida más de veinte años de trabajo científico dedicado al estudio de la calidad de vida en el territorio nacional.

Tal vez te interese leer: https://valorambiental.com.ar/sistema-interno-min-ecologia-misiones/