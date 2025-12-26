El Ministerio de Ecología refuerza su sistema interno para centralizar datos y mejorar la gestión forestal

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables avanza en la consolidación de un sistema integral de gestión que coloca a la transparencia y el orden en el centro de su estrategia institucional. La iniciativa forma parte de un proceso de modernización interna que fortalece los mecanismos de control y la administración de bienes secuestrados durante operativos ambientales.

Se trata de un sistema interno del Ministerio diseñado para optimizar el manejo de la información, garantizar la trazabilidad y asegurar procedimientos más sólidos dentro de la estructura administrativa. Esta herramienta permite unificar criterios y ordenar procesos que históricamente se gestionaban de manera fragmentada entre distintas áreas.

El Sistema de Auditoría integra en una única plataforma interna los datos generados por la Dirección de Control, la Dirección de Sumarios y la Dirección de Bosques. Allí se concentra información sobre bienes extraídos sin autorización, como madera en distintas presentaciones, tablas, rollizos y troncos, además de vehículos, maquinaria pesada, camiones, camionetas, motosierras, aserraderos portátiles y otras herramientas retenidas durante procedimientos de fiscalización.

Este registro posibilita un seguimiento completo y verificable desde el secuestro preventivo hasta la resolución administrativa final, que puede derivar en restituciones, sanciones económicas, compensaciones ambientales, donaciones o destinos alternativos. De este modo se refuerza la trazabilidad y se transparenta el circuito que atraviesan los bienes una vez incorporados al inventario ministerial.

El sistema fue desarrollado sobre plataformas colaborativas de uso exclusivo para las áreas internas y permite que cada dependencia actualice la información en tiempo real. Los registros pueden visualizarse tanto en tablas detalladas como en mapas interactivos con georreferenciación, lo que facilita identificar la ubicación física de cada bien y fortalecer su control y custodia.

Además, la herramienta ofrece filtros por tipo de recurso, año, ubicación, estado del trámite y otras variables, funcionando como un tablero operativo que agiliza la toma de decisiones. Esta arquitectura interna permitió eliminar datos duplicados, alinear criterios entre áreas y recuperar expedientes que permanecían demorados por falta de seguimiento.

Gracias a este sistema fue posible fortalecer programas como Transformación Esencial, una iniciativa que demuestra cómo una gestión moderna puede traducirse en beneficios concretos para la comunidad. El programa convierte bienes secuestrados, principalmente madera recuperada, en mobiliario destinado a instituciones y familias con necesidades reales.

Su funcionamiento se apoya en un circuito ordenado y documentado que incluye la clasificación y trazabilidad interna del material, el procesamiento y la manufactura del mobiliario en talleres institucionales y comunitarios, y la posterior asignación y entrega a escuelas, entidades públicas, organizaciones sociales y familias asistidas por programas estatales.

En su etapa más reciente, y gracias a una articulación interna más eficiente, se entregaron más de 500 muebles, entre camas, mesas y sillas, armarios y estanterías. Los beneficiarios fueron instituciones que requerían mobiliario básico para mejorar espacios de uso público, además de clubes y parques provinciales.

Con la implementación de este Sistema de Auditoría interno y el fortalecimiento de Transformación Esencial, el Ministerio reafirma su compromiso con una gestión pública eficiente y responsable, alineada con estándares contemporáneos, que garantiza transparencia en la trazabilidad de los bienes y genera impacto social a partir de recursos recuperados.

