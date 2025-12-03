Misiones reúne a instituciones clave para fortalecer la regulación de fauna silvestre

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones llevó adelante este martes un encuentro de trabajo destinado a profundizar el Proyecto de Resolución de Fauna Silvestre. La reunión tuvo lugar en el Parque Provincial Salto Encantado y reunió a un amplio conjunto de actores estratégicos para la conservación provincial. Todos ellos se congregaron en torno a la presentación de un marco normativo unificado y actualizado.

La iniciativa persigue el ordenamiento, la regulación y la supervisión más eficiente de todas las actividades vinculadas a la fauna silvestre dentro del territorio misionero. Asimismo, incorpora modificaciones con respecto a una versión previa del documento normativo.

Presentación de los ejes del proyecto

La jornada comenzó con la participación del licenciado en Biología Matías Fernández, integrante de la Fundación OHANA. Durante su intervención explicó la estructura general del proyecto y desarrolló los principales ejes de la futura resolución.

Su exposición abordó la necesidad de clasificar con precisión los distintos tipos de actores que manejan fauna silvestre. Esta categorización comprende a bioparques, criaderos, centros de rescate, comercios y acuarios. Además, detalló la importancia de establecer requisitos técnicos diferenciados para la habilitación de cada tipo de institución. También hizo hincapié en la definición de mecanismos claros de control y fiscalización con el fin de garantizar procedimientos transparentes y homogéneos.

Incorporación de herramientas digitales

Luego se presentó la aplicación móvil “Epicollect5”, una herramienta digital destinada al registro de rescates de fauna silvestre. Este sistema se integrará al Observatorio Ambiental de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y permitirá fortalecer el monitoreo y la sistematización de la información vinculada a los rescates.

Mesa de trabajo y análisis técnico

Posteriormente, Franco García Sosa y Virginia Solano, representantes de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, coordinaron una mesa de trabajo en la que los participantes analizaron el documento. Este espacio permitió realizar aportes, sugerir incorporaciones y proponer modificaciones al texto del proyecto.

La normativa proyectada fijó un plazo razonable para la adecuación obligatoria de actores que se encuentren en situación irregular. También definió las exigencias que deberán cumplir los inspectores de la autoridad de aplicación y determinó los perfiles profesionales idóneos para intervenir en cada etapa de los procesos, de acuerdo con el tipo de institución involucrada.

Objetivos y alcances del proyecto

Entre los objetivos declarados del proyecto se destacaron la homogeneización de criterios de evaluación y el aumento de la transparencia en los procedimientos administrativos. Asimismo, se buscó consolidar un vínculo ordenado entre el Estado y las instituciones que interactúan con la fauna silvestre.

La resolución también integró consideraciones sobre ordenamiento territorial y gestión de cuencas hídricas, con el propósito de avanzar en la protección integral de la biodiversidad misionera.

Firma del acta y presencia institucional

La jornada concluyó con la firma de un acta de reunión por parte de los asistentes. La lista de invitados reflejó un enfoque interinstitucional y abarcador, ya que participaron referentes del Instituto Misionero de Biodiversidad, Aves Argentinas, los centros de rescate Güira Oga, OHANA y El Puma, el INTA, la Universidad Nacional de Misiones, Neotropical Primate Conservation, Vida Silvestre, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, Gendarmería Nacional y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios.

El encuentro contó además con la presencia del ministro de Ecología, Arq. Martín Recamán, el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, el director de Impacto Ambiental, Franco García Sosa, el intendente local, Eldor Hut, junto con los intendentes de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald, de Garuhapé, Gerardo Schmit, y de Ruiz de Montoya, Víctor Vogel. También asistieron representantes de la Fundación Temaikèn y miembros del Cuerpo de Guardaparques.

