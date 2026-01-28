Misiones refuerza la conservación del yaguareté con un trabajo articulado clave para la supervivencia de la especie

El yaguareté Panthera onca, el felino más grande del continente americano y uno de los símbolos más representativos de la biodiversidad misionera, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia. La drástica reducción de su hábitat y la presión constante de la caza ilegal provocaron una alarmante disminución de su población, que hoy se estima en menos de 250 ejemplares en estado silvestre en todo el territorio nacional. En este escenario, Misiones adquiere un rol estratégico, ya que concentra la mayor cantidad de individuos del país y se convierte en un territorio clave para garantizar la supervivencia de la especie.

En este contexto, el trabajo de la Subcomisión Selva Paranaense emerge como un eje central para coordinar acciones concretas orientadas a la conservación y recuperación del yaguareté. Este espacio forma parte del Comité de Gestión del Plan Nacional de Conservación del Yaguareté, junto a las subcomisiones de Yungas y Región Chaqueña, y fue creado con el objetivo de implementar políticas específicas en una de las ecorregiones más relevantes para la especie. Misiones es la única provincia que integra este ámbito técnico y de decisión dentro de la Selva Paranaense, lo que refuerza su responsabilidad en la protección de este felino emblemático.

La Provincia cuenta además con el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos, establecido por la Ley XVI N.º 78, una herramienta legal fundamental para proteger y preservar las especies que habitan la ecorregión paranaense, con especial énfasis en el yaguareté. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables es la autoridad de aplicación de esta normativa y el organismo encargado de coordinar las acciones del plan, articulando esfuerzos con instituciones científicas, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

Un equipo interdisciplinario para una problemática compleja

La Subcomisión Selva Paranaense está integrada por un equipo interdisciplinario de profesionales pertenecientes a organismos gubernamentales, instituciones científicas y organizaciones con amplia trayectoria en conservación. Entre sus miembros se encuentran el Instituto Misionero de Biodiversidad, el Ministerio del Agro y la Producción, la Administración de Parques Nacionales, Fundación Vida Silvestre, Proyecto Zorro Pitoco, la Fundación de Historia Natural Félix de Azara a través de Güirá Oga, la Fundación Ornitológica del Plata Aves Argentinas, la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales y CeIBA CONICET. Además, se prevé la incorporación de nuevas instituciones que actualmente se encuentran en proceso de aprobación.

Cada entidad participa mediante representantes técnicos que intervienen en la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones definidas en el marco de la legislación provincial. El trabajo de la subcomisión abarca múltiples líneas de acción, que incluyen el monitoreo poblacional del yaguareté, la investigación científica, la prevención de conflictos con comunidades locales, el control de la caza furtiva, la educación ambiental y la atención de ejemplares tanto en libertad como en cautiverio.

Estrategias frente a las amenazas principales

Las acciones impulsadas por la Subcomisión Selva Paranaense también se enfocan en mitigar las principales amenazas que enfrenta el yaguareté en la región, entre ellas la deforestación, el crecimiento urbano desordenado y los atropellamientos en rutas. A esto se suman campañas de concientización dirigidas a la población y mecanismos de compensación ante casos de predación de ganado, con el objetivo de promover una convivencia responsable entre la fauna silvestre y las comunidades humanas.

Uno de los antecedentes más relevantes del trabajo articulado de la subcomisión fue la translocación de la yaguareté Pará y sus cachorros, realizada en octubre del año pasado en Puerto Iguazú. El operativo se activó luego de detectar a la hembra en zonas cercanas a asentamientos urbanos, una conducta que implicaba riesgos tanto para los animales como para la comunidad. La captura y el traslado se realizaron bajo estrictos protocolos de bienestar animal y con la participación coordinada de instituciones provinciales y nacionales, y los ejemplares fueron reubicados en un Área Natural Protegida que garantiza condiciones adecuadas para su supervivencia.

Un marco legal que posiciona a Misiones como referente

El trabajo de la subcomisión se apoya en un sólido marco legal que posiciona a Misiones como una provincia pionera en la protección del yaguareté. La especie cuenta con el estatus de Monumento Natural Provincial y Nacional, protección absoluta y severas sanciones ante cualquier tipo de caza o daño. Estas medidas fueron reforzadas recientemente por normativas que habilitan una intervención judicial activa frente a delitos ambientales, fortaleciendo así las herramientas para combatir la caza furtiva y otras amenazas.

Desde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el ministro destacó el rol estratégico de la Subcomisión Selva Paranaense y valoró especialmente el trabajo articulado que se viene desarrollando. Señaló que se trata de un espacio clave de integración, participación y construcción colectiva, donde confluyen actores con fuerte presencia territorial, alto nivel de profesionalismo y profundo conocimiento técnico. Según remarcó, esta articulación de saberes, experiencias y recursos permite fortalecer las acciones de conservación y abordar con mayor eficacia los desafíos ambientales actuales. Además, agradeció la colaboración de cada institución y organización que forma parte, subrayando que solo aunando esfuerzos es posible lograr resultados sostenibles en la conservación del yaguareté, la educación ambiental y el cuidado integral de los ecosistemas.

El aporte de las organizaciones científicas y de la sociedad civil

Desde Fundación Vida Silvestre Argentina destacaron que su aporte dentro de la Subcomisión se centra en abordar la problemática desde una perspectiva integral. Su trabajo incluye la ampliación y fortalecimiento de áreas protegidas y corredores clave, el monitoreo científico de la especie y sus presas desde 2001, la promoción de prácticas productivas compatibles con la conservación, la restauración del hábitat, el abordaje de conflictos entre grandes felinos y productores rurales, la evaluación y mitigación del impacto de las rutas, y el desarrollo de acciones de comunicación y sensibilización.

Asimismo, la organización administra la Reserva de Vida Silvestre Urugua í, desde donde se realizan tareas de control y prevención de la caza furtiva en la cuenca del arroyo Urugua í, en articulación con guardaparques y agentes de conservación de parques y reservas privadas. Según indicaron, este conjunto de acciones resulta clave para asegurar la supervivencia del yaguareté, la integridad de la selva misionera y los medios de vida de las comunidades locales.

Por su parte, el Instituto Misionero de Biodiversidad resaltó la importancia del abordaje científico en la toma de decisiones. El organismo interviene como autoridad de aplicación de los recursos genéticos, garantizando los procedimientos de captura, la toma de muestras y el resguardo del material biológico en el Biobanco de Sangre y Tejidos. Este trabajo permite contar con información clave para el monitoreo sanitario y genético de los ejemplares, fundamental para definir estrategias de conservación efectivas. Además, el área de Bioquímica para la Salud Animal realiza análisis bioquímicos y parasitológicos que permiten evaluar el estado de salud de los yaguaretés y acompañar las acciones en territorio.

Desde la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y el Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre Güirá Oga, destacaron que cada intervención no solo permite asistir a ejemplares en situación de riesgo, sino también generar información valiosa para comprender las amenazas que enfrenta la fauna y contribuir al equilibrio de los ecosistemas. Este trabajo conjunto, señalaron, refuerza además el vínculo con la comunidad y promueve una mayor conciencia ambiental.

Finalmente, desde Aves Argentinas remarcaron el valor estratégico de la Subcomisión Selva Paranaense como un espacio clave para articular esfuerzos en la conservación del yaguareté y la promoción de la coexistencia con las comunidades locales. Entre las acciones destacadas se encuentra la implementación de una prueba piloto de seguro ante eventos de depredación en el Corredor Municipal de Conservación y Desarrollo Península de Andresito, el acompañamiento integral a familias vecinas mediante la construcción de caniles, la instalación de luces foxlight, cercos eléctricos y campañas de vacunación, así como el uso de un collar satelital para el seguimiento de la hembra Para, fundamental para fortalecer el monitoreo y la toma de decisiones.

El funcionamiento de la Subcomisión Selva Paranaense se sostiene en el aporte complementario de cada una de las instituciones que la integran. La articulación entre organismos provinciales, instituciones científicas y organizaciones de la sociedad civil permite abordar una problemática compleja como la conservación del yaguareté desde una mirada integral, donde el trabajo conjunto se consolida como la herramienta más efectiva para garantizar la supervivencia de una especie clave para el equilibrio de la Selva Paranaense.

