Glaciares en peligro: la estrategia revolucionaria de China con mantas reflectantes

Frente al acelerado deshielo de glaciares en China, investigadores y autoridades han recurrido a una estrategia poco convencional: cubrir áreas de hielo con mantas gigantes de material geotextil reflectante. El objetivo es proteger los glaciares de la radiación solar y disminuir la velocidad a la que se derriten. Esta técnica se ha aplicado en glaciares como el Dagu, en la provincia de Sichuan, donde ensayos controlados mostraron que las secciones cubiertas experimentaron una reducción significativa del derretimiento en comparación con las superficies no protegidas.

Cómo funciona la técnica



El principio detrás de esta estrategia es simple: los materiales utilizados tienen alta reflectividad, lo que aumenta el albedo de la superficie glaciar y reduce la absorción de calor. Según los estudios, el área protegida puede derretirse hasta un 34 % menos que las zonas sin cobertura. Versiones más avanzadas, que incorporan nanomateriales, han mostrado disminuir aún más el ritmo de fusión del hielo.

Limitaciones y desafíos



Aunque la técnica representa un avance técnico interesante, los científicos destacan que solo funciona en superficies muy limitadas y bajo condiciones específicas. La instalación de estas mantas en regiones remotas y de difícil acceso es costosa, compleja y físicamente demandante, y la protección queda restringida a zonas relativamente pequeñas del glaciar.

No sustituye la acción climática global



Los investigadores subrayan que esta estrategia no aborda la causa fundamental del deshielo, que es el aumento continuo de las temperaturas globales por las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso los glaciales cubiertos con mantas seguirán perdiendo masa con el tiempo, aunque a un ritmo más lento.

Críticas y consideraciones



Los críticos advierten que el uso de mantas podría generar una falsa sensación de seguridad o desviar la atención de soluciones estructurales más ambiciosas contra el cambio climático. Si bien las mantas pueden ofrecer beneficios temporales o servir como medida de emergencia en áreas de alto valor ecológico o turístico, la reducción de emisiones y la mitigación del calentamiento siguen siendo esenciales para proteger los glaciares de manera integral.

Reflejo de la urgencia climática



Este tipo de intervenciones ha llamado la atención internacional, ya que reflejan la urgencia de encontrar respuestas prácticas ante fenómenos naturales acelerados por la crisis climática. Al mismo tiempo, evidencian los límites y riesgos de soluciones tecnológicas que actúan como parches, en lugar de estrategias sistémicas y sostenibles para enfrentar el deshielo global.

