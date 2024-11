Cerveza hecha con aguas cloacales: la bebida que sorprende en la lucha contra el cambio climático

En medio del bullicioso pabellón de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde grandes carteles y mensajes impactantes buscan captar la atención de miles de asistentes, una pequeña lata azul se robó el protagonismo. Se trata de NEWBrew, una cerveza innovadora elaborada con aguas residuales tratadas, que está dando mucho de qué hablar en este evento global celebrado en Azerbaiyán.

La peculiar bebida, ofrecida gratuitamente en el stand de Singapur, despierta curiosidad y admiración entre los presentes. Ignace Urchil Lokouako Mbouamboua, un estudiante congoleño de relaciones internacionales, fue uno de los sorprendidos: «No lo sabía. Me sorprendió mucho. Incluso puedo sugerir que fabriquen cada vez más este tipo de cerveza», comentó tras probarla.

Singapur, conocido por su ingenio en la gestión del agua, produce NEWBrew con NEWater, un recurso hídrico creado a partir de aguas residuales tratadas. Este país, uno de los más densamente poblados del mundo, carece de fuentes naturales de agua, por lo que depende de estrategias innovadoras como la captación, la desalinización y el reciclaje para satisfacer las crecientes demandas de su población.

Desde hace décadas, Singapur ha implementado campañas para normalizar el uso de agua reciclada, incluyendo demostraciones públicas y eventos como la Semana Internacional del Agua. En 2002, el entonces primer ministro Goh Chok Tong fue fotografiado bebiendo NEWater para promover su aceptación.

Ong Tze-Ch’in, director ejecutivo de la Junta de Servicios Públicos de Singapur, explicó que la idea de producir NEWBrew nació en 2018 para demostrar las capacidades del reciclaje en el país. Desde entonces, la cerveza se ha elaborado en varias ediciones, convirtiéndose en un símbolo de la sostenibilidad y la innovación.

¿A qué sabe una cerveza hecha con agua reciclada?

Según Ong, la versión actual es una «pilsner moderna» con un sabor fresco y ligero. Peter Rummel, un visitante alemán y experto cervecero gracias a sus raíces en Múnich, hogar del Oktoberfest, elogió la bebida: «Es fresco, ligero. Tiene un sabor agradable», afirmó.

El proceso de elaboración de NEWBrew es similar al de otras cervezas y su precio, aproximadamente 7 dólares singapurenses por lata, no difiere del de otras marcas. Wee-Tuck Tan, director de The Brewerkz Group, la cervecería detrás de NEWBrew, destacó cómo este producto ha cambiado la percepción de los singapurenses sobre el agua reciclada: «Cuando se agrega a una cerveza, cambia la mentalidad. La mayoría de las personas no pueden notar la diferencia».

En un contexto global donde la crisis climática amenaza la disponibilidad de agua potable, iniciativas como NEWBrew se convierten en un ejemplo de cómo enfrentar los desafíos con creatividad. Singapur no solo está liderando la conversación sobre la gestión hídrica, sino que también demuestra que el cambio de percepción es posible, incluso si el recurso proviene de lo que algunos llaman «aguas residuales».

La cerveza NEWBrew no es solo una curiosidad más en una conferencia internacional, sino una poderosa herramienta educativa que refleja cómo la tecnología y la innovación pueden transformar un problema crítico en una oportunidad para un futuro más sostenible.