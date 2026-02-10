Guardaparques relocalizaron un margay en Comandante Andresito

Guardaparques relocalizaron un ejemplar de margay (Leopardus wiedii) en el paraje San Alberto, municipio de Comandante Andresito, luego de que fuera señalado como responsable de la depredación de aves de corral en una chacra de la zona. El operativo se enmarca en las acciones de manejo de fauna que buscan reducir conflictos entre la producción rural y la conservación de especies nativas.

Un llamado que activa el protocolo de rescate

La situación comenzó cuando productores locales alertaron al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables sobre la presencia de un felino que estaba causando pérdidas en su producción avícola. Lejos de tomar medidas drásticas, la comunidad confió en las autoridades, activando un protocolo clave para la conservación. La Dirección de Áreas Naturales Protegidas coordinó una rápida respuesta, enviando al lugar a un equipo de guardaparques especializados.

El desafío no era menor. El margay es un animal de hábitos nocturnos, un extraordinario trepador y un cazador sigiloso, lo que dificulta su avistamiento y manejo. Sin embargo, la pericia del equipo permitió localizar al ejemplar y proceder a su captura de manera segura, garantizando tanto el bienestar del animal como la tranquilidad de los vecinos.

Coexistencia: La clave para el futuro de la selva

Más que un simple rescate, esta intervención representa un modelo a seguir en la gestión de conflictos entre humanos y fauna silvestre. La relocalización del margay en una zona segura y alejada de asentamientos humanos no solo salvó la vida del felino, sino que también resolvió el problema para el productor local de forma pacífica y sostenible. Este tipo de acciones son fundamentales en una provincia que alberga el mayor corredor de biodiversidad del país.

El éxito de este operativo subraya la importancia de la labor de los guardaparques, quienes actúan como mediadores y protectores en la delicada frontera entre el desarrollo y la conservación. Asimismo, demuestra que la colaboración de la comunidad es esencial. Al notificar a las autoridades, los ciudadanos se convierten en aliados activos en la protección de la rica biodiversidad misionera, asegurando que especies emblemáticas como el margay puedan seguir prosperando en la Selva Paranaense.

