Ámsterdam prohíbe la publicidad de carne: un hito histórico por el clima y el bienestar animal

En una decisión que marca un antes y un después en las políticas urbanas ambientales, Ámsterdam se convertirá, a partir del 1 de mayo de 2026, en la primera capital del mundo en prohibir la publicidad de carne y productos vinculados a combustibles fósiles en sus espacios públicos. La medida, aprobada por una sólida mayoría en el ayuntamiento, no solo busca transformar el paisaje visual de la ciudad, sino también abordar de frente tres de los mayores desafíos de nuestro tiempo: la crisis climática, la salud pública y el bienestar animal.

Pronunciamiento contundente en espacios urbanos

La normativa, impulsada por los partidos GroenLinks (Verdes) y el Partido por los Animales (Partij voor de Dieren), eliminará los anuncios de estos productos de vallas publicitarias, estaciones de metro y marquesinas de autobús gestionadas directamente por el municipio. La lógica detrás de esta política es clara y ha sido expresada sin rodeos por sus promotores. “En Ámsterdam ya no hay cabida para la publicidad de las grandes empresas que alimentan la crisis climática”, afirmó Jenneke van Pijpen, de GroenLinks.

Por su parte, Anke Bakker, del Partido por los Animales, añadió una dimensión ética al debate: “La industria cárnica no solo es un gran contaminante, sino también fundamentalmente poco ética”. Con esta acción, el gobierno local envía una señal inequívoca: no se puede combatir la emergencia climática mientras se incentiva públicamente el consumo de los productos que más contribuyen a ella. Aunque la prohibición ha generado discusiones sobre la libertad de expresión, el mensaje institucional es firme y prioriza la sostenibilidad a largo plazo.

Cifras que marcan la diferencia

La medida no es un gesto simbólico, sino una respuesta directa a datos científicos contundentes. La industria cárnica global tiene una huella ambiental desproporcionada. Según estudios ampliamente citados, es responsable de casi el 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la producción de alimentos. Este impacto no se limita solo al aire: la producción de un solo kilogramo de carne puede requerir entre 5.000 y 20.000 litros de agua, un recurso cada vez más escaso.

Además, el modelo de producción industrial de carne es insostenible en términos de uso del suelo. Ocupa el 83% de las tierras de cultivo mundiales para generar apenas el 18% de las calorías que consumimos. A esto se suma la dimensión ética, con más de 88.000 millones de animales criados y sacrificados anualmente en sistemas industriales. Estos números demuestran la urgencia de repensar nuestros sistemas alimentarios, y Ámsterdam ha decidido empezar por lo que ve en sus calles.

Dieta sostenible: desafíos y perspectivas hacia 2050

Esta prohibición publicitaria se enmarca en una estrategia más amplia. La ciudad de Ámsterdam tiene el ambicioso objetivo de que, para el año 2050, las dietas de sus ciudadanos estén compuestas en un 50% por proteínas de origen vegetal. Es un camino largo, ya que actualmente el consumo de proteínas de origen animal todavía representa el 60% del total. Sin embargo, medidas como esta son cruciales para inducir un cambio cultural y de consumo.

Como explica Joey Cramer, director de la organización ProVeg en los Países Bajos, la matemática climática es simple: los alimentos de origen animal emiten, en promedio, el doble de gases de efecto invernadero que los de origen vegetal. Al limitar la exposición a la publicidad que normaliza y promueve el consumo de carne, la ciudad espera facilitar una transición más rápida hacia hábitos más sostenibles.

La decisión de Ámsterdam no es un hecho aislado en los Países Bajos, ya que sigue los pasos de la ciudad de Haarlem, pionera en una medida similar. Ahora, urbes como La Haya y Utrecht están considerando políticas parecidas, lo que sugiere el inicio de un movimiento más amplio. Al actuar con valentía, Ámsterdam no solo se protege a sí misma, sino que establece un precedente global, demostrando que las ciudades pueden y deben ser protagonistas en la construcción de un futuro más verde, saludable y compasivo.

