Moda circular | Una tendencia que crece en Posadas y que ofrece alternativas amigables con el ambiente y el bolsillo

El fast-fashion revolucionó la industria de la moda dejando al alcance de los consumidores las tendencias a precios bajos, sin embargo, su producción masiva afectó negativamente al medio ambiente. En este contexto, la moda circular se afianza como una alternativa sostenible, fomentando el reciclaje y la reutilización para reducir su impacto y promover un futuro más consciente.

La moda circular aboga por un enfoque sostenible, fomentando la reutilización, el reciclaje y el diseño consciente, con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la industria y fomentar una forma de consumo más responsable. Al adoptar prácticas de moda circular se promueve un futuro más respetuoso con nuestro entorno, generando un impacto positivo en la preservación del medio ambiente.

La industria textil se destaca como una de las mayores fuentes de contaminación a nivel mundial, sin embargo, es una de las importantes, ya que el valor estimado que genera es de 1.3 billones de dólares y una contribución significativa del 14% a la producción industrial global. Sin embargo, este sector enfrenta un desafío ambiental considerable, posicionándose como el segundo más contaminante. Es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye al 20% de la contaminación industrial del agua a nivel mundial, principalmente debido a los procesos de teñido y tratamiento de textiles.

Según estimaciones proporcionadas por el Banco Mundial, a nivel global, aproximadamente el 87% de las fibras utilizadas en la fabricación de prendas de vestir terminan siendo incineradas o directamente enviadas a vertederos. Asimismo, el 60% de estas fibras se descartan antes de transcurrir tan solo un año desde su producción.

Propuestas de moda circular en Posadas

En la provincia de Misiones, se está gestando un cambio positivo en el mundo de la moda, en medio de un contexto global donde el fast-fashion continúa en expansión. Conscientes del impacto ambiental que conlleva la industria textil convencional, emprendedores locales están apostando a la moda circular, una tendencia que además de promover la sostenibilidad, es beneficiosa dado que permite obtener prendas de calidad a bajos precios.

En este escenario, se están fomentando prácticas responsables de producción y consumo, buscando reducir el desperdicio y dar nueva vida a prendas y materiales. Es el caso de “Adara”, un showroom de Posadas que apuesta por esta alternativa.

Macarena Nasin, es la creadora de este emprendimiento que comenzó en el 2017. De profesión nutricionista, tras terminar su carrera decidió generar ingresos a través de la venta de ropa de segunda mano, esto solamente mientras esperaba la matrícula. Posteriormente se dedico a ejercer su profesión, pero en el 2020 con la llegada de la pandemia y las restricciones el trabajo disminuyó. Esto la potenció para retomar nuevamente el camino de la moda circular, de esta manera y, desde ese momento no paró de crecer.

“Empecé principalmente vendiendo mi ropa, la de mis hermanas y mi mamá. Me di cuenta que me gustaba mucho. Me gusta la moda sustentable, me parece muy importante que a partir de esto logramos hacer que la ropa tenga una vida útil mayor”, sostuvo Nasin.

Pero “Adara” además tiene la particularidad de trabajar con la modalidad de consignación: “Nuestros clientes nos traen su ropa a consignación. Nos compran la ropa y un tiempo después nos traen de nuevo la ropa para vender y luego se va haciendo como un círculo y después viene a otra clienta que compra esa misma prenda”, explicó.

En cuanto a los requisitos para la venta se requiere que las prendas estén en buen estado, sin manchas, sin roturas, sin pelotitas, que estén limpias, que sean prendas de temporada preferentemente. Bajo estos criterios se eligen las prendas que son expuestas en el showroom.

El emprendimiento experimenta un gran incremento de ventas y cada semana más clientes se suman a esta tendencia que además de ser beneficiosa para el ambiente, es conveniente a nivel económico, ya que se consiguen prendas de buena calidad desde $500: “Primero empecé con 500 seguidores en Instagram. Nosotros nos basamos mucho en las redes sociales de los dos emprendimientos, que son los accesorios y la ropa, y creció muchísimo. Hoy en día tenemos más de 12.000 seguidores. Le metemos mucha ficha todo el tiempo, mucha constancia en las redes sociales, que es súper importante y creció un montón”, destacó la emprendedora.

Con varios años de experiencia en el rubro, Nasim explicó por qué considera importante apostar por la sostenibilidad: “La moda sustenta tiene una función muy importante que es a nivel ambiental, por supuesto. En primer lugar, también a nivel socioeconómico. Es decir, es mucho más accesible los precios, porque nosotros al no tener que invertir dinero en la ropa, podemos ser mucho más flexibles con el tema de los precios, entonces no son precios tan elevados. Ayudamos al medio ambiente promoviendo una menor contaminación porque la ropa empieza a circular en vez de tener la ropa todo el tiempo guardado en el placar, tenemos la ropa circulando constantemente. Por supuesto que no aceptamos la ropa en mal estado, pero es muy importante los precios. Nosotros lo ponemos en base a la calidad de la prenda, a la marca, al estado actual en que esté”.

