El costo oculto del plástico: Un estudio proyecta que su impacto en la salud podría duplicarse para 2040

Más allá de las imágenes de islas de basura en el océano, el plástico tiene un impacto profundo y cuantificable en la salud humana, uno que podría duplicarse para el año 2040 si no se implementan cambios drásticos. Así lo revela un alarmante estudio publicado en la prestigiosa revista The Lancet Planetary Health, que por primera vez pone cifras a la carga sanitaria global asociada a todo el ciclo de vida de este material omnipresente.

Un ciclo de vida tóxico: de la extracción al desecho

La investigación, liderada por la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), desglosa cómo cada etapa del viaje del plástico genera un costo para nuestra salud. El problema comienza en el origen: más del 90% de los plásticos se derivan de combustibles fósiles, cuya extracción ya libera contaminantes. El proceso de producción industrial agrava la situación con emisiones de gases de efecto invernadero y otros tóxicos atmosféricos, vinculados directamente con el calentamiento global y un aumento en enfermedades respiratorias y cánceres.

Finalmente, la fase de uso y eliminación libera un cóctel de sustancias químicas y residuos al ambiente, que terminan en nuestro aire, agua y alimentos. Como señaló la investigadora Megan Deeney, una de las autoras, los efectos de los plásticos sobre la salud “van mucho más allá del momento en que se compra un producto o se deposita en un contenedor de reciclaje”. El análisis confirma que el problema es sistémico y no se limita al residuo final.

Midiendo el daño: 83 millones de años de vida saludable en riesgo

Para hacer tangible este impacto, los científicos utilizaron una métrica sanitaria llamada «años de vida ajustados por discapacidad» (DALYs), que mide la cantidad de años de vida saludable perdidos debido a enfermedades, discapacidades o muerte prematura. Los resultados son contundentes: solo en 2016, el ciclo de vida de los plásticos fue responsable de la pérdida de 2,1 millones de DALYs a nivel global.

La proyección a futuro es aún más preocupante. Si mantenemos el modelo actual de producción y consumo (un escenario «business as usual»), esta cifra se dispararía a más de 4,5 millones de DALYs para 2040. En total, el estudio calcula que el sistema global de plásticos podría ser responsable de la pérdida acumulada de 83 millones de años de vida saludable entre 2016 y 2040.

No bastan las buenas intenciones: la urgencia de un cambio radical

El equipo de investigación simuló diferentes escenarios de intervención para ver qué funcionaría mejor. Las conclusiones son claras: las medidas aisladas, como simplemente aumentar las tasas de reciclaje, tienen un impacto muy limitado en la reducción de la carga sanitaria. La solución real, según el modelo, es un cambio sistémico completo.

Un enfoque integral que combine una drástica reducción en la producción de plástico virgen, una gestión integral y segura de los residuos y una transición hacia energías renovables en la industria podría disminuir la carga sanitaria en un 43% para 2040. La clave, insisten los autores, está en atacar la raíz del problema: la producción primaria de plásticos es la principal fuente de daño a la salud. Reducirla es la estrategia más efectiva.

Es importante destacar que el propio estudio admite sus limitaciones. El modelo no pudo incluir todos los impactos, como los efectos directos de la exposición a microplásticos o a la vasta cantidad de aditivos químicos durante la fase de uso. Esto sugiere que las cifras presentadas, aunque alarmantes, son probablemente una subestimación de la verdadera magnitud del problema. La falta de transparencia de la industria sobre la composición química de sus productos sigue siendo una barrera fundamental para una evaluación completa y para el diseño de políticas públicas eficaces, convirtiendo la crisis del plástico en una inminente crisis de salud pública global.

