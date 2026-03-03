Día de la Vida Silvestre: el tesoro medicinal de Argentina, entre el saber ancestral y el riesgo de extinción

Cada 3 de marzo, el Día Mundial de la Vida Silvestre nos invita a reflexionar sobre la intrincada red de vida que sostiene nuestro planeta. Este año, el foco se posa sobre un reino a menudo subestimado pero vital: las plantas medicinales y aromáticas. Lejos de ser un mero recurso, son el pilar de la salud para miles de millones de personas, un reservorio de patrimonio cultural y un componente esencial del equilibrio ecológico global. Sin embargo, esta farmacia natural enfrenta una creciente amenaza que pone en jaque tanto a la biodiversidad como al bienestar humano.

La farmacia natural del planeta, bajo amenaza

La fecha, que conmemora la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) en 1973, destaca este año el valor de las especies vegetales que sostienen economías y culturas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 70% y el 95% de la población en países en desarrollo depende de la medicina tradicional para su atención primaria, un sistema basado mayormente en el conocimiento de las plantas. A nivel global, se recolectan entre 50.000 y 70.000 especies con estos fines, una cifra que evidencia su omnipresencia en nuestra vida cotidiana.

Pero esta dependencia masiva tiene un lado oscuro. La sobreexplotación, el comercio ilegal y la destrucción de hábitats han puesto a muchas de estas especies al borde del colapso. El dato es alarmante: más del 20% de las especies de plantas medicinales se encuentran en la Lista Roja de la UICN bajo alguna categoría de riesgo de extinción. Este escenario nos obliga a mirar de cerca los esfuerzos de conservación que se llevan a cabo en nuestros propios ecosistemas.

Misiones y el Delta: dos ecosistemas clave en la conservación argentina

En Argentina, dos regiones emblemáticas sirven como termómetro de los desafíos y las soluciones. En la provincia de Misiones, la Fundación Temaikèn lidera iniciativas cruciales para el rescate de plantas endémicas en la zona sur. Jerónimo Torresín, referente del Programa Selva y Pastizal, advierte sobre una peligrosa “brecha de información respecto a la flora en comparación con la fauna”. Este desconocimiento, explica, dificulta enormemente la categorización de su estado de conservación y, por ende, la implementación de medidas de protección efectivas para especies únicas como la Distimake tenondensis o la Austrochthamalia teyucuarensis, cuyos potenciales medicinales y aromáticos aún están por descubrirse y resguardarse.

Más al sur, el Delta del Paraná se presenta como otro punto crítico. Este inmenso humedal, que alberga más de 700 especies vegetales, provee servicios ambientales vitales, desde la regulación del clima hasta la provisión de materiales y la fijación del suelo.

En ese sentido, Germán Hansen, del programa homónimo de la fundación, señala las múltiples presiones que sufre: la urbanización descontrolada, los incendios recurrentes, la contaminación y la invasión de especies exóticas como el lirio amarillo o la acacia negra. Un ejemplo dramático de esta degradación es la casi desaparición de los “Montes Blancos”, bosques ribereños nativos diezmados por actividades productivas. Frente a este panorama, se impulsan estrategias de restauración ecológica y educación ambiental, trabajando codo a codo con las comunidades locales para crear corredores biológicos que devuelvan la salud al ecosistema.

Un futuro sostenible: entre el conocimiento ancestral y la ciencia

La urgencia de actuar está plasmada en el Marco Mundial de Diversidad Biológica, que subraya la necesidad de garantizar un uso sostenible de los recursos silvestres. No es un tema menor si consideramos que una de cada cinco personas en el mundo depende directamente de plantas, hongos y algas silvestres para su subsistencia y alimentación. Proteger estas especies no es solo un acto de conservación de la naturaleza, sino también de justicia social y de preservación de un conocimiento ancestral invaluable.

La conmemoración de este día nos recuerda que cada planta, desde la más conocida hasta la más rara, es un eslabón en una cadena de vida que nos incluye. Fortalecer las normativas, apoyar la investigación científica y valorar el saber de las comunidades locales son los pasos ineludibles para asegurar que la farmacia natural del planeta siga abierta para las futuras generaciones.

