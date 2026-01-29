Profundidad planta futuro: la capital del Aire Puro celebró el Día de Reducción de CO₂ con una jornada de forestación

En el marco del Día Mundial de la Reducción de Emisiones de CO₂, la localidad de Profundidad se convirtió en el epicentro de una significativa jornada de concientización y acción directa. Este miércoles, la comunidad local, en colaboración con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y la Municipalidad, llevó a cabo una plantación de árboles para reafirmar su compromiso con un futuro más sostenible y respirable.

Un Gesto Simbólico con Impacto Real

La elección de la forestación como actividad central no es casual. Los árboles son los principales aliados naturales en la captura de dióxido de carbono (CO₂), uno de los gases de efecto invernadero más abundantes y responsables del calentamiento global. Al absorber CO₂ durante la fotosíntesis, actúan como verdaderos sumideros de carbono, limpiando la atmósfera y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático. Cada árbol plantado es una pequeña fábrica de oxígeno y un refugio para la biodiversidad.

En ese sentido, la jornada en Profundidad no solo buscó sumar nuevos ejemplares al paisaje misionero, sino también educar y sensibilizar a los vecinos sobre la importancia de las acciones individuales y colectivas. La colaboración entre el gobierno provincial y el municipal subraya la necesidad de un enfoque coordinado para enfrentar los desafíos ambientales que nos afectan a todos.

Profundidad: Un compromiso que honra su título

Este evento cobra una relevancia especial en Profundidad, declarada oficialmente como la “Capital Provincial del Aire Puro”. Este título no es solo un reconocimiento, sino una responsabilidad que la comunidad asume con orgullo a través de iniciativas como esta. La plantación de árboles refuerza la identidad de la localidad y su vocación de ser un pulmón verde para la región, un ejemplo tangible del modelo de desarrollo sostenible que Misiones promueve.

Así, la iniciativa demuestra que la lucha contra la crisis climática se construye desde lo local. Mientras las grandes cumbres discuten políticas globales, en el corazón de la Selva Paranaense, gestos como este siembran la esperanza y nos recuerdan que el futuro del planeta se cultiva, literalmente, árbol por árbol.

Tal vez te interese leer: https://valorambiental.com.ar/chubut-incendios-ecocidio-greenpeace/