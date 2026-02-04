Paneles solares en autos eléctricos: cómo aumentan la autonomía y reducen el consumo urbano

Imaginar un auto eléctrico que se recarga mientras circula bajo el sol ya no es ciencia ficción. Una innovadora tecnología, premiada en el prestigioso CES 2026, está convirtiendo la carrocería de los vehículos en una fuente de energía limpia, prometiendo sumar hasta 80 kilómetros de autonomía diaria y marcando un nuevo hito en la carrera por la movilidad sostenible.

La propuesta llega de la mano de Solarstic, una startup surgida del gigante automotriz Hyundai Motor Group, y su avance ha sido reconocido con el premio Vehicle Tech & Advanced Mobility. A diferencia de prototipos experimentales, esta solución ya se está probando en modelos de producción como el IONIQ 5, lo que demuestra su viabilidad industrial y su potencial para llegar a las calles en un futuro cercano.

Un capó que genera energía: ¿Cómo funciona?

El sistema de Solarstic integra paneles solares de alta eficiencia directamente en el capó y el techo del vehículo. Estas superficies, tradicionalmente pasivas, se transforman en generadores capaces de producir hasta 500 vatios de potencia. Según la compañía, en condiciones de buena radiación solar, esta energía es suficiente para añadir hasta 80 kilómetros de autonomía cada día, cubriendo con creces el trayecto promedio de muchos conductores urbanos.

En viajes más largos, el sistema podría aportar cerca del 30% de la energía necesaria mientras el auto está en movimiento. Es crucial entender que la tecnología no busca reemplazar la recarga convencional en un enchufe, sino actuar como un complemento inteligente que reduce la dependencia de la red eléctrica. Este aporte constante disminuye la llamada “ansiedad de autonomía” y optimiza el consumo general del vehículo.

Más allá del vidrio: la clave está en los materiales

Uno de los mayores saltos tecnológicos de esta propuesta es el abandono del vidrio tradicional que recubre los paneles solares. En su lugar, Solarstic utiliza polímeros livianos y resistentes que encapsulan las células fotovoltaicas. Este material se integra a la estructura del auto mediante un proceso de moldeo por inyección, logrando una superficie lisa y aerodinámica.

Cabe señalar que, esta decisión de diseño trae múltiples beneficios. Por un lado, reduce significativamente el peso del vehículo, un factor clave para la eficiencia de cualquier auto eléctrico. Por otro, mejora la seguridad pasiva, ya que los polímeros absorben la energía de un impacto de manera más efectiva que un panel de vidrio. Para garantizar su vida útil, los paneles cuentan con recubrimientos especiales antirrayado y antidegradación que los protegen de la exposición solar y el desgaste de los lavados.

Un complemento estratégico para la movilidad del futuro

El sector automotriz ya ha visto otros intentos de integrar la energía solar. Proyectos como Lightyear One o Sono Motors mostraron el potencial, pero enfrentaron barreras de costo y producción. La diferencia ahora radica en el enfoque realista y la capacidad de escala de un gigante como Hyundai. La iniciativa no vende la idea de una autosuficiencia total, sino el beneficio tangible del ahorro energético acumulado.

En una ciudad soleada, esta tecnología podría significar que un conductor no necesite enchufar su auto durante días para sus traslados cotidianos. Incluso en climas menos favorables, la energía generada puede alimentar sistemas auxiliares, como la climatización cuando el vehículo está estacionado, sin consumir la carga de la batería principal. Si la tecnología demuestra su durabilidad a lo largo de una década, podría convertirse en un aliado silencioso pero constante en la transición hacia una movilidad verdaderamente sostenible, cambiando no solo cómo usamos, sino cómo pensamos el auto eléctrico.

