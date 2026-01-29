Un influyente colectivo de 125 organizaciones no gubernamentales ha lanzado una advertencia contundente a los líderes de la Unión Europea. A través de una carta abierta, instan a Bruselas a eliminar gradualmente la dependencia de los combustibles fósiles importados desde Estados Unidos, una relación que califican como un riesgo tanto para la soberanía europea como para los objetivos climáticos globales.

Una Alianza por la Soberanía Energética y Climática

El núcleo del reclamo de las ONGs se centra en la idea de que la Unión Europea está intercambiando una dependencia energética por otra. La carta señala que ceder a las presiones de la administración estadounidense, en particular bajo la presidencia de Donald Trump, representa un peligro estratégico. Las organizaciones describen esta dinámica como una forma de «imperialismo energético» que socava la autonomía de la UE y la encadena a un modelo de consumo insostenible.

Este llamado no es solo una declaración política, sino una defensa de la coherencia climática. Al continuar importando masivamente gas y petróleo, la UE no solo financia la industria de los combustibles fósiles en el extranjero, sino que también retrasa su propia transición hacia una economía descarbonizada, pilar fundamental del Pacto Verde Europeo. La petición es clara: en lugar de buscar nuevos proveedores de energía fósil, Europa debe acelerar la inversión en eficiencia energética y fuentes renovables.

El Dilema Geopolítico del Gas Natural Licuado (GNL)

El contexto de esta carta es crucial. En los últimos años, y especialmente tras la necesidad de reducir la dependencia del gas ruso, Estados Unidos se ha consolidado como uno de los principales proveedores de Gas Natural Licuado (GNL) para Europa. Si bien esta alianza fue vista como una solución a corto plazo para garantizar la seguridad del suministro, las organizaciones firmantes argumentan que ha creado una nueva vulnerabilidad a largo plazo.

La dependencia de las importaciones de GNL estadounidense no solo tiene implicaciones geopolíticas, sino también un alto costo ambiental. El proceso de extracción mediante fracking, la licuefacción y el transporte transatlántico generan una huella de carbono significativa, a menudo subestimada en los cálculos energéticos.

En definitiva, la carta de estas 125 ONGs pone a los líderes europeos en una encrucijada: continuar por la senda de la dependencia fósil, simplemente cambiando de socio comercial, o tomar la decisión valiente de apostar decididamente por la independencia energética a través de un modelo 100% renovable. La respuesta a este dilema definirá no solo el futuro energético del continente, sino también su credibilidad como líder en la lucha contra el cambio climático.

