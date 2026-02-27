Tailandia enfrenta brote de peste felina: 72 tigres fallecen en diez días y no hay relación con gripe aviar

Entre el 8 y el 18 de febrero, 72 tigres murieron en dos parques de animales ubicados en los distritos de Mae Taeng y Mae Rim, provincia de Chiang Mai, al norte de Tailandia. El brote, calificado como una peste felina, provocó alarma internacional y llevó a las autoridades a cerrar los recintos operados bajo el nombre de Tiger Kingdom.

Resultados de las necropsias

Las necropsias confirmaron la presencia del virus del moquillo canino (CDV) y rastros de infección bacteriana, mientras descartaron la influenza aviar tipo A. El CDV afecta tanto a perros como a felinos y se transmite por fluidos corporales y por vía aérea. En tigres y otros felinos, los síntomas pueden ser graves, especialmente en entornos confinados y en poblaciones afectadas por estrés o endogamia. Los cuerpos fueron incinerados y enterrados tras un proceso de desinfección para evitar riesgos adicionales.

Riesgo para la población humana

La ministra de Salud Pública, Pattana Promphat, aseguró que no se han registrado contagios en humanos: “No ha habido ningún caso de infección de animal a humano”. Monthien Khanasawat, director del Departamento de Control de Enfermedades, agregó que, de detectarse síntomas en personas, se aplicaría un protocolo nacional de vigilancia y rastreo de contactos.

Posibles causas del brote

El veterinario Visit Arsaithamkul, que participó en las necropsias, señaló que el origen de las infecciones aún no está determinado. Indicó que la alimentación podría haber sido un factor, dado que ambos parques recibían comida de la misma fuente y se encuentran a solo 30 kilómetros de distancia.

Contexto regional

El brote se produce en un momento en que Asia enfrenta un resurgimiento de la gripe aviar, que en Tailandia provocó entre 2004 y 2007 la muerte de 17 personas y el sacrificio de millones de aves de corral. Aunque el brote actual en tigres no está relacionado con la influenza aviar, las autoridades recomendaron extremar precauciones en el consumo de aves.

Impacto en la conservación

La muerte de 72 tigres representa un golpe significativo para la conservación de la especie, que ya enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat y la caza furtiva. El brote evidencia la vulnerabilidad de los tigres en cautiverio y la necesidad de reforzar los controles sanitarios y la investigación sobre las causas de la infección. Aunque no se han registrado casos humanos, el episodio subraya la importancia de la prevención epidemiológica y la gestión responsable de la fauna silvestre.

