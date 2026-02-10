Misiones intensifica la lucha contra la deforestación con satélites y operativos de campo

En una clara señal de fortalecimiento de la vigilancia ambiental, el Ministerio de Ecología de Misiones ha intensificado sus acciones de control forestal en la provincia. Durante los primeros días de febrero, un despliegue coordinado de agentes provinciales y fuerzas de seguridad llevó a cabo operativos clave en localidades como Puerto Azara, 25 de Mayo, San Vicente y Andresito, combinando la fiscalización en el terreno con el uso de tecnología de punta para proteger el recurso forestal.

Misiones combina operativos en terreno y monitoreo espacial para controlar la deforestación

Los operativos abarcaron distintas modalidades de fiscalización, demostrando un enfoque integral en la lucha contra los delitos ambientales. En la ruta, el trabajo conjunto dio frutos concretos: en San Vicente, personal de Gendarmería Nacional detuvo un transporte de madera nativa aserrada que circulaba sin el amparo legal correspondiente. Inmediatamente, agentes de la Dirección de Control Forestal del Ministerio intervinieron para realizar las mediciones y actuaciones administrativas, asegurando que el material ilegal fuera debidamente procesado.

Paralelamente, la tecnología se convirtió en un aliado fundamental. En la zona de Andresito, las alertas no provinieron de una denuncia telefónica, sino del cielo. Gracias al análisis de imágenes satelitales de alta resolución, se detectaron posibles desmontes en lotes de uso productivo. Las inspecciones posteriores en el terreno confirmaron las sospechas, permitiendo a las autoridades identificar a los responsables e iniciar los sumarios correspondientes por la deforestación no autorizada.

La importancia de la acción coordinada para la selva misionera

Estas acciones no fueron un esfuerzo aislado. El éxito de los procedimientos dependió de la estrecha colaboración entre distintas instituciones, incluyendo el fundamental acompañamiento de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones. Este trabajo en equipo es esencial para cubrir un territorio tan vasto y biodiverso como el misionero.

Cada operativo, ya sea deteniendo un camión con madera ilegal o verificando una alerta satelital, representa un paso crucial para la conservación de la Selva Paranaense. La combinación de presencia física en puntos estratégicos y el monitoreo tecnológico constante dibuja un futuro donde la protección del monte misionero es cada vez más eficaz y proactiva, garantizando que el patrimonio natural de la provincia perdure para las futuras generaciones.

