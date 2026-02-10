Enero registró temperaturas récord y fue el quinto mes más cálido a nivel global, según Copernicus

El planeta ha dado la bienvenida al nuevo año con una clara señal de la tendencia climática en curso. Según los datos recién publicados por el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación terrestre de la Unión Europea, enero se ha registrado como el quinto mes de enero más cálido a nivel global desde que existen mediciones sistemáticas. Este dato, lejos de ser una simple cifra en un ranking, confirma la persistencia del calentamiento que define nuestra era.

El planeta bajo un patrón de temperaturas extremas y dispares

Más allá del promedio global, el informe de Copernicus destaca un fenómeno cada vez más característico del cambio climático: los extremos de temperaturas contrastantes. Mientras el planeta en su conjunto promedia una temperatura elevada, la distribución de este calor no fue uniforme. El informe detalla que se vivieron realidades climáticas muy diferentes en los hemisferios norte y sur, un patrón que subraya la complejidad y la naturaleza disruptiva del calentamiento global.

Estos contrastes pueden manifestarse como olas de calor inusuales en una región mientras otra experimenta fríos anómalos, o sequías severas en un continente mientras otro sufre inundaciones récord. Esta variabilidad extrema es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, ya que impacta directamente en los ecosistemas, la agricultura y la seguridad de las comunidades locales en todo el mundo.

La medición del estado del planeta como base para la acción climática

El trabajo de instituciones como Copernicus es fundamental para comprender la magnitud y velocidad de los cambios que estamos presenciando. Al recopilar y analizar datos de satélites, barcos, aviones y estaciones meteorológicas, el C3S proporciona un diagnóstico riguroso y actualizado del estado de salud del clima terrestre. Cada informe mensual actúa como un recordatorio de que las tendencias a largo plazo son inequívocas.

Que enero se posicione entre los más cálidos de la historia no es un hecho aislado, sino una pieza más en un rompecabezas que muestra una clara trayectoria ascendente en las temperaturas globales. Este inicio de año nos insta a seguir de cerca los datos científicos y a reforzar el compromiso con las soluciones que pueden mitigar los impactos futuros, recordándonos que cada décima de grado cuenta en la lucha por un futuro sostenible.

