Misiones es la única provincia con porcentajes positivos de agua mientras que el resto del país sufre de sequía extrema

En medio de una brutal sequía que agobia a buena parte del país, los datos provistos por el Sistema de Información Sobre Sequías para el Sur de Sudamérica exhiben a Misiones como un oasis en medio de fuertes y prolongadas sequías en más de la mitad de Argentina.

Alrededor del 55% del país padece distintos grados de sequía, dentro de ese porcentaje se encuentran 3 de las 4 provincias de la zona núcleo (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos no tienen una sola hectárea que no esté afectada), con el consecuente impacto negativo en la futura cosecha de granos, carne y leche. El Sistema de Información Sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa) realiza un seguimiento de la sequía a nivel país y, según sus datos, al 5 de enero a nivel país el 45,52% del territorio no se encontraba seco. En tanto, el 54,48% presentaba diversos niveles de sequía que se distribuyen de esta manera: anormalmente seco, 8,90%; sequía moderada, 22,19%; sequía severa, 14,39%; sequía extrema, 7,43%; sequía excepcional, 1,57%.

Al observar el mapa que registra la cantidad de agua útil en el perfil del suelo, rápidamente aparece Misiones pintada de verde y amarillo en medio del naranja intenso de las demás provincias. Esto significa el suelo misionero posee la mayor cantidad de agua aprovechable para cultivos, con mucha distancia sobre las otras jurisdicciones nacionales.

Claro está que dicha situación no es fruto de la casualidad, sino producto de una conjunción de factores. A saber; la provincia se asienta sobre un colchón de agua como es el Acuífero Guaraní, posee vasto territorio cubierto de bosque y selva (que alberga más de la mitad de la biodiversidad del país), su suelo se diferencia de los de las otras provincias, así como su tratamiento. La agricultura intensiva, por ejemplo, no forma parte del menú de la tierra colorada.

La agricultura familiar, el cuidado de los suelos y la forma de producir no solo redundan en la conservación de un “pulmón verde”, sino que además tiene como resultado la soberanía alimentaria para toda la provincia. El ejemplo más claro es el más cercano: Corrientes, a diferencia de Misiones, tiene un muy bajo porcentaje de árboles en su territorio, lo que tiene como consecuencia, entre otras cuestiones, convertirse en terreno fértil para incendios, como se pudo observar hace aproximadamente un año.

Otro aspecto fundamental para que Misiones sea la única provincia con porcentaje positivo de agua utilizable en los suelos de cultivo es el ordenamiento institucional. El Ministerio de Cambio Climático, organismo de vanguardia en Sudamérica, es un actor primordial en el cuidado ambiental. En el mismo sentido se ubica el trabajo legislativo del Parlamento Misionero: las leyes sancionadas por la Cámara de Representantes tienen como objetivo principal el cuidado de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la sustentabilidad ambiental con, por ejemplo, la prohibición de la agricultura intensiva y del uso de agroquímicos.